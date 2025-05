Napoli campione passerella trionfale sul Lungomare | estasi per oltre 200 000 tifosi

Il Napoli celebra il suo trionfo con una festosa passerella sul Lungomare, dove oltre 200.000 tifosi si uniscono in un abbraccio di gioia tricolore. Un evento indimenticabile che trasforma un semplice percorso di 5 km in un viaggio di euforia e unità , segnando il coronamento di una stagione da sogno. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa storica celebrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Due ore per percorrere 5 km, andata e ritorno dal Molo Luise a piazza Vittoria. La festa del Napoli non è più un tram che si chiama desiderio. Sono due bus scoperti, a passeggio sul Lungomare, ebbri di gioia tricolore. C’è l’abbraccio dei 200.000 tifosi, dal calore infinito. Ma è impossibile calcolare: magari sono 300.000. Tantissimi superano le transenne, arrivando a ridosso dei pullman. Ma tutto fila liscio, oggi nulla potrebbe andare storto. È una passerella trionfale. I tifosi sono in estasi. Non li avrebbero più lasciati andare i campioni d’Italia. Uno più di tutti: Antonio Conte... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli campione, passerella trionfale sul Lungomare: estasi per oltre 200.000 tifosi

