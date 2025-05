Napoli campione d’Italia e… di inciviltà Ma questa sfilata si doveva fare proprio di lunedì?

Napoli, campione d'Italia, celebra la vittoria con una sfilata che si trasforma in un evento di inciviltà. La città, divisa e paralizzata, si ferma per accogliere i calciatori, avvolti da un’atmosfera di festa. Anche se il trionfo è stato meritato, emergono critiche e riflessioni sulla gestione della celebrazione e sull’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

Ore 15: la città si blocca, si spacca in due, si paralizza. I calciatori come semidei vengono dal mare, salgono sull’autobus scoperto e si concedono al popolino. Comincia la parata di stelline. C’era già stata la festa dello scudetto numero 4 meritato, ma non meritatissimo, altrimenti non saremmo rimasti con il fiato sospeso fino all’ultimo respiro. Squadra che vince non si cambia. Invece subito fuori l’allenatore superstar Antonio Conte, che se ne ritorna alla Juventus. Il Napoli che del suo vivaio di calciatori made in Naples non ha messo in campo nessuno. L’unico verace, Pasqualino Mazzocchi, ha giocato solo last minute in sostituzione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it