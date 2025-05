Napoli aggredito per scarpa sporcata | in due pestati durante la movida

Una notte di violenza ha nuovamente scosso la movida napoletana, con un'aggressione avvenuta in Piazzetta Orientale. Un giovane è stato preso di mira e pestato a sangue per un futile motivo: aver rovesciato accidentalmente una birra. I fatti, che evidenziano una crescente intolleranza tra i giovani, pongono interrogativi sulla sicurezza e sull'atmosfera che caratterizzano le notti nel cuore di Napoli.

Ancora una notte di violenza cieca nel cuore della movida partenopea. Ancora una volta per futili motivi. Un ragazzo è stato brutalmente aggredito tra sabato e domenica a Piazzetta Orientale, in pieno centro a Napoli, colpito al volto con calci e pugni per aver rovesciato per sbaglio una birra che avrebbe "sporcato una scarpa".

