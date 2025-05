Napoli 200mila tifosi alla festa scudetto sul lungomare

Napoli ha celebrato con immensa gioia il suo quarto scudetto, radunando circa 200.000 tifosi sul lungomare. In un'atmosfera di festa, i supporters hanno abbracciato i giocatori e accorto figure emblematiche come Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Il lungomare si è trasformato in un fiume umano, testimoniando la passione travolgente per la squadra azzurra.

Napoli ha avuto la sua festa per il quarto scudetto azzurro: i tifosi hanno potuto abbracciare i giocatori, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sul lungomare partenopeo. Il lungomare di Napoli si è trasformato per una giornata in un fiume umano di tifosi. Aperti i varchi questa mattina, in quasi duecentomila sono entrati in vista della parata dei bus che hanno trasportato i giocatori azzurri per celebrare la vittoria dello scudetto. Bandiere, cori, striscioni hanno fatto da scenografia alla marea di tifosi dal lungomare Caracciolo fino a Piazza Vittoria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv... 🔗 Leggi su Sportface.it

Napoli, torna il Giro d'Italia: la carica dei 350mila, blindato il lungomare - Napoli riaccoglie il Giro d'Italia, con 350.000 persone pronte a vivere un'emozionante giornata. Il lungomare, blindato e colorato dal cielo rosa di metà maggio, diventa il palcoscenico di eventi straordinari. 🔗continua a leggere

Giro d'Italia, la tappa Potenza-Napoli: attesa per l'arrivo sul Lungomare | DIRETTA - Tutto è pronto a Napoli per l'attesissimo arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia 2025, in partenza da Potenza. 🔗continua a leggere

America's Cup in Italia a Napoli nel 2027, basi a Bagnoli e regate davanti al lungomare tra Castel dell’Ovo e Posillipo - Nel 2027, Napoli si prepara a ospitare l'America's Cup, il prestigioso evento velico che approda per la prima volta in Italia. 🔗continua a leggere

