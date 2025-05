Nanni Moretti su Gaza il suo post contro Netanyahu | Quanti palestinesi devono ancora morire?

Nanni Moretti interviene sulla drammatica situazione di Gaza con un post su Instagram indirizzato al primo ministro israeliano Netanyahu. In un contesto di crescente violenza e sofferenza, il regista romano solleva la provocatoria domanda su quanti palestinesi debbano ancora morire, mettendo in luce la necessità di una riflessione urgente sulle atrocità in corso.

