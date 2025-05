Nanni Moretti contro Netanyahu E la sinistra prepara la manifestazione per Gaza

Nanni Moretti torna al centro del dibattito politico con una provocatoria domanda rivolta a Benjamin Netanyahu, esprimendo il suo sdegno per la situazione a Gaza. Intanto, la sinistra si prepara a mobilitarsi con una manifestazione in solidarietà per i palestinesi, evidenziando l'urgenza di una voce critica in un contesto complesso e drammatico. La polemica si infiamma, riflettendo tensioni storiche e urgenti questioni umanitarie.

La foto di¬†Benjamin Netanyahu e un interrogativo, poco fraintendibile: "Ma quanti palestinesi devono ancora morire perch√© tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?".¬†√ą la domanda che Nanni Moretti, con un post sui social, ha rivolto¬†al primo ministro israeliano e con cui ha rotto il silenzio su Gaza. Un intervento diretto, quello del cineasta romano, che si somma a un coro di voci culturali e artistiche che chiedono con insistenza un cessate il fuoco in Medio Oriente. Ma non solo. Il conflitto in Medio Oriente sembra ricompattare anche quella sinistra spaccata¬†che si sta mobilitando per una "grande manifestazione" e che si dice pronta a popolare di nuovo la piazza convocata da Repubblica (come quella di marzo lanciata da Michele Serra)... 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Nanni Moretti contro Netanyahu. E la sinistra prepara la manifestazione per Gaza

