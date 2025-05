Nadal e l’omaggio da brividi al Roland Garros – Video

Rafa Nadal ha ricevuto un emozionante omaggio al Roland Garros, il torneo dove ha trionfato 14 volte. Durante una cerimonia toccante, tenutasi di fronte a 15mila persone sul leggendario campo Philippe Chatrier, il fuoriclasse spagnolo ha vissuto momenti indimenticabili che celebrano la sua straordinaria carriera e il legame speciale con il torneo parigino. Un tributo che resterà nel cuore di molti appassionati.

(Adnkronos) – Il Roland Garros rende omaggio a Rafa Nadal, trionfatore per 14 volte nello Slam parigino. Il fuoriclasse spagnolo è stato protagonista di una emozionante cerimonia davanti a 15mila persone sul campo Philippe Chatrier, il Centrale dell'impianto della capitale francese. Nadal, visibilmente commosso, è riuscito a tenere il discorso programmato per ringraziare famiglia e pubblico, avversari e amici, fino al pensiero speciale per la Francia che lo ha 'accolto' nel 2005, nella prima edizione a cui ha preso parte. Prima della chiusura, l'omaggio finale che regala allo spagnolo un posto speciale sul campo del Roland Garros...

