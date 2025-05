Myanmar | nella guerra tra giunta militare e ribelli le uniche vere vittime sono i civili

In Myanmar, il conflitto tra la giunta militare e i gruppi ribelli ha trasformato il paese in un campo di battaglia dove le uniche vere vittime sono i civili. Il recente terremoto ha aggravato ulteriormente la situazione, intensificando la guerra civile e lasciando nella devastazione persone innocenti, tra cui bambini e famiglie che pagano un prezzo inaccettabile per le ambizioni di potere dei vari schieramenti.

Altro che cessate il fuoco. Il terremoto che ha colpito il Myanmar ha alimentato una nuova fase della guerra civile tra la giunta militare al potere e i vari gruppi ribelli che vorrebbero rovesciarla. A farne le spese: i civili. Persone comuni, bambini e bambine, che niente hanno a che fare con gli equilibri di potere che da ormai quattro anni scuotono questo martoriato Paese del Sud-Est asiatico. L’ultimo episodio di sangue è coinciso con un attacco aereo andato in scena il 12 maggio 2025. Un jet militare ha bombardato una scuola nel villaggio di Oe Htein Kwin, nella regione di Sagaing. Le fonti locali e gruppi di resistenza sostengono che il raid, perpetrato dal Governo, avrebbe causato la morte di almeno 22 persone, tra cui 20 studenti e 2 insegnanti, e il ferimento di altre 100... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Myanmar: nella guerra tra giunta militare e ribelli le uniche vere vittime sono i civili

