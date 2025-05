Musicalmente Insieme… note di vita | il liceo Empedocle si esibisce all' ospedale San Giovanni di Dio

Il liceo Empedocle di Trapani ha partecipato al progetto "Musicalmente Insieme… note di vita", esibendosi presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Questo evento ha coinvolto 15 licei musicali siciliani in concerti dedicati ai malati, ai loro familiari e agli operatori sanitari, regalando momenti di gioia e conforto. Il programma, avviato a maggio e finanziato con oltre 65 mila euro, testimonia l'importanza della musica come terapia e supporto emotivo.

