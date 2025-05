Musica i Virtuosi di Sansevero in concerto alla Cappella del Tesoro di San Gennaro

Il 28 maggio, la Cappella del Tesoro di San Gennaro ospiterà i “Virtuosi di Sansevero” in un concerto diretto da Riccardo Zamuner. Questo evento è parte della programmazione 2025 della Fondazione Franco Michele Napolitano, presieduta dal Prof. Sergio Sciarelli. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella musica in un luogo ricco di storia e bellezza.

Proseguono i concerti dell'ensemble " I Virtuosi di Sansevero ", per la direzione artistica di Riccardo Zamuner, nell'ambito della programmazione 2025 della Fondazione Franco Michele Napolitano, presieduta dal Prof. Sergio Sciarelli. Il prossimo appuntamento è in programma Mercoledì 28 maggio alle ore 19:30 nella suggestiva location della Cappella del Tesoro di San Gennaro, in via Duomo 147 a Napoli. Il concerto, ad ingresso gratuito su prenotazione, è dedicato alla memoria di Riccardo Imperiali di Francavilla, membro dell'Eccellentissima Cappella del Tesoro di San Gennaro e scomparso all'inizio di maggio...

