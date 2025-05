Museo dell' Ecologia un laboratorio per bambini dedicato alla biodiversità

Domenica 1 giugno, il Museo dell'Ecologia ospita una visita guidata dedicata alla biodiversità del territorio cesenate, dalle montagne alla costa. Questo laboratorio per bambini offre un'opportunità unica di esplorare tematiche ambientali fondamentali, come il cambiamento climatico, attraverso sale tematiche stimolanti e interattive. Un evento imperdibile per educare e sensibilizzare le nuove generazioni sulla protezione dell'ambiente.

Domenica 1 giugno, dalle ore 15.30, al Museo dell’Ecologia si tiene una visita guidata per approfondire la biodiversità del territorio cesenate, dagli ambienti montani alla costa. Le sale tematiche offrono spunti di riflessione su tematiche ambientali cruciali, come il cambiamento climatico e la... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Museo dell'Ecologia, un laboratorio per bambini dedicato alla biodiversità

Lipari, il 3 maggio l’inaugurazione del laboratorio multisensoriale del Museo Bernabò Brea | INFO - Ultimi dettagli a Lipari per l’allestimento del Laboratorio ... compagnia teatrale dell’associazione “Kerkís. Teatro Antico In Scena”. Fra le novità del museo, anche due golf car che ... Riporta strettoweb.com

Pnrr Sicilia, work in progress a Lipari per il laboratorio multisensoriale del Museo Luigi Bernabò Brea - Ultimi dettagli a Lipari per l’allestimento del Laboratorio ... compagnia teatrale dell’associazione “Kerkís. Teatro Antico In Scena”. Fra le novità del museo, anche due golf car che ... Come scrive gazzettadelsud.it

Scuola come laboratorio, pedagogie al femminile: una grande mostra per i 100 anni dell’Indire - Dal 22 maggio all’8 settembre 2025, il Museo del ’900 di Mestre ospita la mostra “La scuola come laboratorio. Pedagogie al femminile”, un percorso multimediale immersivo promosso da INDIRE – Istituto ... Secondo tecnicadellascuola.it