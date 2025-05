Museo delle Armi a Terni Guido Verdecchia | La Regine eroghi i tre milioni e mezzo disponibili

Il Museo delle Armi di Terni, concepito nel 1990 come un ambizioso progetto, si trova oggi in una situazione critica, fra sogni infranti e sprechi. Guido Verdecchia, capogruppo di Alternativa Popolare, denuncia le promesse mai mantenute, mentre la Regione annuncia l'erogazione di tre milioni e mezzo di euro. Un’opportunità da non sprecare per riportare alla luce un patrimonio culturale prezioso.

