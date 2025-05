Muore di cancro a 13 anni i genitori indagati per omicidio volontario | Chemio ritardate impedirono le cure

Un tragico caso di negligenza genitoriale ha scosso la provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 13 anni è deceduto a causa di un cancro. I suoi genitori, due 50enni, sono ora indagati per omicidio volontario, accusati di aver impedito l'accesso a trattamenti che avrebbero potuto salvargli la vita, ignorando le indicazioni mediche e ritardando le cure necessarie. Un episodio che solleva interrogativi sulla responsabilità e l'assistenza sanitaria.

Si sarebbero rifiutati di seguire i consigli dei medici, impedendo al proprio figlio 13enne malato di cancro di ricevere "cure adeguate" e quindi potenzialmente salvarsi. Ora che l'adolescente è deceduto, ai genitori, due 50enni residenti in provincia di Vicenza, viene contestata la pesantissima... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Muore di cancro a 13 anni, i genitori indagati per omicidio volontario: "Chemio ritardate, impedirono le cure"

