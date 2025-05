Muore a 34 anni mentre guarda la partita con gli amici | madre presenta denuncia s’indaga per omicidio colposo

Un tragico evento ha colpito Bellaria, dove Milan Vujkovic, 34 anni, è morto improvvisamente mentre guardava una partita con gli amici. La madre, colpita dalla perdita, ha sporto denuncia per far luce sulla vicenda. La Procura ha avviato un'indagine per omicidio colposo, cercando di comprendere le cause di questa drammatica scomparsa.

Milan Vujkovic, 34 anni, si è sentito male ed è morto il 6 novembre 2024 mentre guardava una partita a casa di amici, a Bellaria (Rimini). La madre del giovane ha deciso di presentare denuncia per fare chiarezza sull'accaduto. La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Muore a 34 anni mentre guarda la partita con gli amici: madre presenta denuncia, s’indaga per omicidio colposo

Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni - Tragedia a Sirolo, dove Giorgio Bartolucci, 61 anni, zio del campione olimpico di salto in alto Gimbo Tamberi, è deceduto per un arresto cardiaco mentre faceva footing. 🔗continua a leggere

Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni - La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni. 🔗continua a leggere

Bambino di 6 anni scappa al controllo della mamma mentre gioca con il fratellino e finisce in mezzo alla strada, travolto da un Suv Mercedes: è grave - Un tragico incidente ha scosso Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, quando un bambino di sei anni, sfuggito al controllo della madre durante un gioco con il fratellino, è stato investito da un Suv Mercedes. 🔗continua a leggere

Muore a 34 anni mentre guardava la partita: aperta un’indagine per omicidio colposo - La madre di Milan Vujkovic presenta un esposto: nei giorni precedenti al decesso era stato visitato più volte, ma i medici avevano escluso il ricovero ... 🔗altarimini.it scrive

Borgo San Siro, improvviso malore mentre lavora: muore a 34 anni addetto alla manutenzione del verde - Un uomo di 34 anni è morto stroncato da malore mentre si occupava della manutenzione del verde lungo la strada provinciale 206, nei pressi della Riserva Portalupa. L’allarme è scattato poco ... 🔗Come scrive msn.com

Borgo San Siro, improvviso malore mentre lavora: muore a 34 anni addetto alla manutenzione del verde - Il malore che ho colto l’uomo, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 35 anni, è stato fatale ... lanciato dai colleghi è stato immediato e mentre sul posto arrivavano il personale medico ... 🔗Secondo ilgiorno.it