Municipio Ponente | chi ha vinto lo spoglio in diretta

Nel Municipio Ponente si è svolta una competizione elettorale appassionante, con cinque candidati presidenti e ben 13 liste in gioco. In questo articolo presenteremo i risultati in diretta dello spoglio, mentre il conteggio prosegue e, al momento, il leader provvisorio emerge con il vantaggio. Restate con noi per scoprire chi avrà la meglio nella sfida elettorale!

È stata una sfida a cinque quella del Municipio Ponente, con altrettanti candidati presidenti e un totale di 13 liste. In questo articolo i dati sul vincitore non appena saranno resi noti: lo spoglio sta procedendo e nel tardo pomeriggio (sezioni scrutinate 21 su 69) è in vantaggio il... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Municipio Ponente: chi ha vinto, lo spoglio in diretta

Municipio Ponente: chi ha vinto, lo spoglio in diretta - I due principali contendenti: l'ex assessore e consigliere municipale di centrosinistra, Matteo Frulio, e la vicepresidente del Municipio uscente, Lorella Fontana, Lega ... 🔗Da genovatoday.it

Municipio Medio Ponente: chi ha vinto - Sulla scia dell'effetto-Bucci, nel 2022 il Municipio Medio Ponente era stato tra quelli "scippati" al centrosinistra dopo la giunta guidata da Mario Bianchi. A vincere, contro il candidato ... 🔗genovatoday.it scrive

Municipi, Fontana: “Il Ponente nel sistema dei Rolli, e puntiamo a un’espansione del trasporto pubblico via mare” - La candidata del centrodestra alla presidenza: "Il porto funziona ma va modernizzato senza impattare sull'ambiente". Tra i temi affrontati anche quartieri collinari, sicurezza, astensionismo ... 🔗Si legge su msn.com