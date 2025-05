Municipio Medio Ponente | chi ha vinto lo spoglio in diretta

Il Municipio Medio Ponente è al centro dell'attenzione con le elezioni in corso, che vedono cinque candidati presidenti e 14 liste in competizione. Questo articolo fornirà aggiornamenti in diretta sui risultati dello spoglio, già parzialmente favorevoli a Fabio Ceraudo del campo largo. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio in questa importante sfida politica.

Cinque candidati presidenti nel Municipio Medio Ponente, con 14 liste: in questo articolo i dati sul vincitore non appena saranno resi noti. Lo spoglio sta andando avanti, e nel tardo pomeriggio (sezioni scrutinate 17 su 62) è in vantaggio il candidato del campo largo Fabio Ceraudo. A scendere... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Municipio Medio Ponente: chi ha vinto, lo spoglio in diretta

