Municipio Centro Ovest | chi ha vinto lo spoglio in diretta

Il Municipio Centro Ovest è in fermento per le elezioni, con cinque candidati presidenti e 13 liste in competizione. Chi si aggiudicherà la vittoria? In questo articolo forniremo aggiornamenti in tempo reale sui risultati dello spoglio, attualmente in corso, con il campo largo in testa dopo il conteggio di 25 sezioni su 75. Segui con noi l'evoluzione dei dati e scopri chi vincerà!

Cinque i candidati presidenti per il Municipio Centro Ovest, per un totale di 13 liste: ma chi sarà il vincitore? In questo articolo tutti i dati non appena saranno resi noti. Lo spoglio è ancora in corso ma nel tardo pomeriggio (sezioni scrutinate 25 su 75) è in vantaggio il campo largo guidato...

