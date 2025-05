Municipi chi ha vinto le elezioni | la riconquista del centrosinistra

Le recenti elezioni municipali segnano una significativa svolta per il centrosinistra, con Silvia Salis che diventa la nuova sindaca di Genova. Con una netta vittoria sul candidato del centrodestra Pietro Piciocchi, conquistando il 51,67% delle preferenze, il centrosinistra rafforza la propria posizione anche nei Municipi, tra cui Centro Est e Centro Ovest, dando slancio a un nuovo corso politico nella città.

Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova, ha superato nettamente il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi con il 51,67% contro il 44,02% quando sono state scrutinate 633 sezioni su 653. Una vittoria che traina anche i risultati nei Municipi: Centro Est, Centro Ovest, Bassa Val Bisagno... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Municipi, chi ha vinto le elezioni: la riconquista del centrosinistra

Cosa riportano altre fonti

Elezioni comunali 2025, lo spoglio in diretta: Salis vince al primo turno; Elezioni comunali Genova, i risultati in diretta. Salis la vittoria al primo turno. Municipi: 7 a 2 per il centrosinistra; Elezioni amministrative: nuovi servizi per il rilascio del duplicato della tessera elettorale; Guida alle elezioni comunali a Genova. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Municipi, chi ha vinto le elezioni: centrosinistra verso la riconquista - I risultati nei nove Municipi, si va verso un 7-2 in favore del campo largo: lo spoglio in diretta ... 🔗Si legge su genovatoday.it

Elezioni, il centrosinistra conquista 7 municipi e ribalta il risultato di 3 anni fa - Il centrodestra vince solo nei suoi 'feudi', Medio Levante e Levante, che restano a Palmieri e Bogliolo. Nel resto delle circoscrizioni il centrosinistra vince con ampio margine ... 🔗Lo riporta telenord.it

Municipio Valpolcevera: chi ha vinto, lo spoglio in diretta - La sfida grossa è tra Versace, già consigliere municipale di centrosinistra, e Giorgia Mannu, ex consigliera comunale "scippata" al Pd ... 🔗Scrive genovatoday.it

19.04.2021 - Elezioni comunali 2021: sorteggi per l’elezione dei Municipi