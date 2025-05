Mundialido 2025 Marchina | Un' edizione da record per partecipazione e colori

Il Mundialido 2025, sotto la direzione di Eugenio Marchina, segna un'edizione da record per partecipazione e colori. Con l'emozionante apertura tra Ecuador e Marocco, la 27ÂŞ edizione di questo celebre torneo di calcio per l'integrazione celebra l'unitĂ tra le comunitĂ di origine straniera in Italia, grazie anche alla preziosa collaborazione con ASI (Associazioni Sportive Italiane). Un evento che promette passione, sport e amicizia.

E' partita con la sfida Tra Ecuador e Marocco la 27ÂŞ edizione del Mundialido, il celebre torneo di calcio per l'integrazione che coinvolge comunitĂ di origine straniera residenti nel nostro Paese organizzato da Club Italia del patron Eugenio Marchina con la collaborazione di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane): allo Stadio “Fiorentini” a La Rustica, con le tribune stracolme di tifosi provenienti da tutto il mondo, c'è stato il primo stop per i campioni in carica dell'Ecuador che sono stati battuti all'esordio per 3-2 dal Marocco. Al termine della prima fase dei gironi eliminatori, che si giocherĂ ininterrottamente sino al 10 giugno, accederanno agli ottavi di finale le formazioni classificatesi al 1° e al 2° posto oltre alle 4 migliori terze assolute, la finale si terrĂ il 26 giugno... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mundialido 2025, Marchina: “Un'edizione da record per partecipazione e colori”

