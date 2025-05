Mozione in Consiglio parte l' appello al Governo | L' Italia riconosca la Palestina

Il consiglio comunale di Carovigno si fa portavoce di un'importante iniziativa, con il Partito Democratico e lo Spi Cgil che propongono un'ora di discussione per chiedere al governo italiano di riconoscere formalmente lo Stato di Palestina. Questa mozione si inserisce in un contesto internazionale crescente, evidenziando l'urgente necessità di dare voce a una lotta storica e per la ricerca di un pacifico percorso di dialogo.

CAROVIGNO - Una nuova voce si unisce al coro internazionale per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il Partito Democratico e lo Spi Cgil di Carovigno hanno presentato una proposta di ordine del giorno al consiglio comunale per sollecitare il governo italiano a compiere questo passo.

