Motorini Rinascita Civica | Tornano i parcheggi selvaggi anche in moto non si sa più dove sostare

Con l'inizio della stagione balneare, tornano i problemi di parcheggio per i motocicli a Rimini. I motorini della rinascita civica si trovano a fronteggiare la crescente incidenza di parcheggi selvaggi, rendendo sempre più difficile trovare un posto dove sostare. Gabriele Colonna apre il dibattito sulla questione, evidenziando le difficoltà che cittadini e turisti devono affrontare nel cercare un parcheggio adeguato nei fine settimana.

