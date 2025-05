Motori ballo e sogni imprenditoriali | il nuovo Iannone a Supernova

In un episodio avvincente di "Supernova", il podcast di Alessandro Cattelan, Andrea Iannone, pilota del Mondiale Superbike, si racconta tra motori, passioni e sogni imprenditoriali. Dalla sua esperienza in pista alle sfide affrontate al di fuori dei circuiti, Iannone condivide riflessioni profonde e aneddoti che rivelano il suo approccio alla vita e alla carriera, offrendo uno sguardo unico sulla sua continua ricerca di successo.

Ospite del podcast. Andrea Iannone, pilota del Mondiale Superbike, è stato il protagonista di una nuova puntata di "Supernova", il podcast condotto da Alessandro Cattelan. Durante l'intervista, Iannone ha toccato vari temi, dalla competizione in pista alle esperienze vissute lontano dai circuiti. Parlando della rivalità nel motociclismo, Iannone ha ricordato l'episodio con Andrea Dovizioso che aveva suscitato molte polemiche: «In generale non ho mai litigato con nessuno. Forse sono risultato un po' antipatico. Se chiedi a Dovizioso, ti dirà che lo sono tantissimo, per via di quell'incidente in Argentina...