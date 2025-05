MotoGP Marc Marquez supera la traversata della Manica Bagnaia invece affonda

...nonostante le difficoltà, Marquez ha dimostrato di avere la determinazione necessaria per emergere. Al contrario, Bagnaia ha affrontato una gara difficile, vedendo le sue speranze di titolo affondare in una tappa che ha messo a dura prova i piloti. La lotta per il campionato si fa sempre più intensa, con ogni turno in pista che potrebbe rivelarsi decisivo. La MotoGP è pronta a regalare emozioni in un finale di stagione incandescente.

La tappa britannica della MotoGP ha rafforzato viepiù la posizione di Marc Marquez nella rincorsa al titolo mondiale. Non è stato un fine settimana semplice per il trentaduenne spagnolo, che ha perso l’imbattibilità nelle Sprint e palesato un’evidente insicurezza nel Gran Premio domenicale. Eppure, fra i pretendenti all’Iride, è quello che ha raccolto più punti. Ne ha guadagnati 2 al fratello Alex, dal quale è stato sovrastato nella gara-dimezzata, rifacendosi però con gli interessi in quella piena. Emblematico il fatto che Marc, pur soffrendo, abbia fatto “partita patta” con l’ hermano menor. In buona sostanza, nel confronto con il familiare, può tirare un sospiro di sollievo per aver superato indenne una tappa in cui ha rischiato di “andare sotto”... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP. Marc Marquez supera “la traversata della Manica”. Bagnaia invece affonda

