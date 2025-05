MotoGP Ducati ha creato una GP25 pro-Marquez e non adatta allo stile di Bagnaia | situazione senza uscita per Pecco?

La Ducati GP25 potrebbe rappresentare una sfida per Francesco Bagnaia, nonostante le aspettative. Mentre il pilota cerca di risollevarsi dopo le difficoltà di Le Mans, la nuova moto sembra non adattarsi al suo stile di guida. Analizziamo la situazione in vista del Gran Premio di Silverstone, dove Bagnaia è sotto pressione per dimostrare il suo valore e riconquistare la competitività.

Una Ducati GP25 nemica di Francesco Bagnaia? I risultati sembrerebbero dare un responso affermativo al quesito. Pecco, atteso a una reazione nell’ultimo week end di Silverstone dopo la disfatta di Le Mans (Francia), ha avuto solo un minimo sussulto nelle qualifiche, ma quando c’è stato da prendere i punti le prestazioni non sono state all’altezza: sesto posto nella Sprint Race e caduta dopo 4 giri nel GP. Il problema è sempre lo stesso: scarso feeling sull’anteriore. In Ducati sono a lavoro per trovare una soluzione, ma resta il fatto che questa nuova moto non viene incontro alle esigenze di guida di chi l’ha portata alla vittoria nel 2022 e nel 2023... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Ducati ha creato una GP25 pro-Marquez e non adatta allo stile di Bagnaia: situazione senza uscita per Pecco?

