MotoGp Bagnaia in forte difficoltà | Soluzione molto lontana

Pecco Bagnaia affronta un inizio difficile nella stagione 2025 della MotoGP, con la GP25 che sembra non adattarsi al suo stile di guida. A Bologna, emerge la preoccupazione per la mancanza di soluzioni immediate, mentre Marc Marquez continua a sfruttare il suo talento per mascherare i difetti della moto. L’analisi delle prestazioni dei piloti e delle moto è cruciale per comprendere il futuro di Bagnaia in questa stagione.

Bologna, 26 maggio 2025 – Non c’è soluzione. La Gp25 non è nata bene, quantomeno per le caratteristiche di Pecco Bagnaia, e solo il grande talento di Marc Marquez, con uno stile di guida diverso, riesce a mascherare qualche difetto abbastanza rilevante. Non è un caso che le Gp24 spesso vadano alla grande, basti pensare al team Gresini o a Morbidelli in Pertamina, ma Pecco Bagnaia non può tornare indietro, utilizzare cioè la moto dell’anno scorso, e di conseguenza dovrà trovare una soluzione assieme al team per migliorare quella attuale. Per ora, non c’è. O meglio: è lontana. Non c’è feeling davanti, Bagnaia non riesce a frenare come nel 2024, e in più a Silverstone si è innescato un problema anche al posteriore, con elevato degrado e poco grip... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net