MotoGP Aprilia non molla Jorge Martin | Vogliamo ricucire il rapporto Lo stiamo aspettando

Aprilia non intende rinunciare a Jorge Martin e sta lavorando per ricucire il rapporto con il giovane talento spagnolo. Nonostante le voci di un possibile addio anticipato, la scuderia di Noale rimane determinata a mantenere il pilota nel proprio team. Scopriamo quindi i dettagli di questa situazione e le strategie messe in campo da Aprilia per convincere Martin a restare.

Aprilia non molla, anzi rilancia. Il possibile addio anticipato di Jorge Martin è una eventualitĂ che la scuderia di Noale non vuole nemmeno prendere in considerazione. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Com’è ben noto, dalla Spagna sono giunte voci sull’intenzione del campione del mondo in carica di interrompere anzitempo il rapporto con il team italiano. Dopo tre infortuni in poche settimane e appena una manciata di ore sulla moto, lo spagnolo (anche per tensioni interne) avrebbe deciso di uscire dal contratto sottoscritto appena un anno fa. Il team principal dell’Aprilia, Massimo Rivola, però, non sembra minimamente intenzionato a gettare la spugna senza combattere... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Aprilia non molla Jorge Martin: “Vogliamo ricucire il rapporto. Lo stiamo aspettando”

