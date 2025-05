Motogp Aprilia e il messaggio a Martin | Abbiamo una moto che può vincere

Aprilia MotoGP invia un messaggio chiaro a Jorge Martin: la sua moto ha il potenziale per vincere. Dopo un inizio di stagione complicato, segnato da infortuni e risultati deludenti, Noale rassicura il campione del mondo, smentendo i rumors su una possibile rottura contrattuale. Un passo decisivo che potrebbe rilanciare le ambizioni di Martin e del team.

Bologna, 26 maggio 2025 – Un avvio di stagione difficile, con i ripetuti infortuni di Jorge Martin, poi i risultati sotto tono e infine anche i rumors sulla possibilità che il campione del mondo potesse rompere anticipatamente il contratto con Noale. Aprilia prima ha risposto con un comunicato ufficiale: "C'è un contratto valido", poi con una incredibile vittoria in pista grazie a Marco Bezzecchi e al guasto di Fabio Quartararo. Una bella domenica per Massimo Rivola, che potuto in parte placare la situazione di tensione dei giorni scorsi. Contestualmente, il messaggio a Jorge: puoi vincere anche con noi...

