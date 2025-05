MotoGP Alex Marquez critico sulle condizioni di sicurezza a Silverstone | Sono andato vicino al muro

Alex Marquez ha espresso forti preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza del tracciato di Silverstone dopo una corsa che l'ha visto a un passo dal muro. Nonostante il successo nella Sprint Race, il pilota della Ducati Gresini ha messo in evidenza le criticità del circuito, ponendo l'accento sulla necessità di migliorare le misure di sicurezza per garantire la protezione dei piloti durante le competizioni.

Non è stata una domenica da incorniciare per Alex Marquez. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini si era imposto nella Sprint Race di Silverstone (Gran Bretagna), riuscendo a precedere suo fratello Marc e Fabio Di Giannantonio, e le ambizioni erano quelle di replicare nella domenica di gara. Poco dopo il via, però, in percorrenza di curva-1, l’anteriore della Rossa dell’iberico si è chiusa. Una caduta, fortunatamente, senza conseguenza per lui, che con un pizzico di fortuna ha potuto rientrare in gioco vista la perdita d’olio che c’è stata nelle prime tornate (dalla Ducati VR46 di Franco Morbidelli)... 🔗 Leggi su Oasport.it