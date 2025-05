Moto Guzzi Day il fascino senza tempo delle due ruote invade Guardiagrele

...loro design iconico e il fascino senza tempo. L'evento ha unito appassionati e curiosi, celebrando la storia e la tradizione delle due ruote. Tra motori rombanti e paesaggi mozzafiato, Guardiagrele ha vissuto una giornata indimenticabile, valorizzando il legame tra il territorio e la passione per la moto.

Una domenica all'insegna del rombo dei motori e della scoperta del territorio: è quella vissuta a Guardiagrele, che ha ospitato la sesta edizione del Moto Guzzi Day. Circa 130 motociclette storiche del celebre marchio hanno sfilato per le vie del borgo, incantando cittadini e visitatori con il...

