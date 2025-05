Mostra sui cammini nel chiostro del Duomo

Dal 29 maggio, in occasione del "Festival dei Cammini di Francesco", il chiostro del Duomo di Sansepolcro ospiterà una mostra fotografica dedicata ai Cammini Culturali Europei. L'evento, promosso dal Comune e curato dal presidente, offrirà un'affascinante esplorazione visiva dei sentieri che uniscono cultura, natura e spiritualità. Un'opportunità imperdibile per scoprire il patrimonio dei cammini in un contesto suggestivo.

Prenderà il via giovedì prossimo 29 maggio, in concomitanza con la manifestazione del “Festival dei Cammini di Francesco”, la mostra fotografica dei Cammini Culturali Europei presso il chiostro della Cattedrale. Evento organizzato dal Comune di Sansepolcro e curato personalmente dal presidente... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Mostra sui cammini nel chiostro del Duomo

Mostra sui cammini nel chiostro del Duomo a Sansepolcro - Prenderà il via giovedì prossimo 29 maggio, in concomitanza con la manifestazione del “Festival dei Cammini di Francesco”, la mostra fotografica dei Cammini Culturali Europei presso il chiostro della ... lanazione.it scrive

Le sorprese del chiostro. Duomo, visita in cantiere - Lavori in corso al piccolo gioiello romanico: lunedì i restauratori raccontano il dietro le quinte del cantiere, poi conferenza di Guidarelli, architetto e teologo. Un pomeriggio dedicato al ... Lo riporta lanazione.it

La mostra natura simbolica al Colle del Duomo di Viterbo - La primavera si apre al Museo Colle del Duomo con ... Chiara presso il chiostro dedicato alla santa nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli di Assisi. Da sabato 1 aprile fino a domenica 16 ... Come scrive occhioviterbese.it