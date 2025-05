Mostra sui cammini nel chiostro del Duomo a Sansepolcro

Dal 29 maggio, il chiostro del Duomo di Sansepolcro ospiterà una straordinaria mostra fotografica dedicata ai Cammini Culturali Europei, in coincidenza con il “Festival dei Cammini di Francesco”. L'evento, organizzato per celebrare l'importanza dei percorsi spirituali e culturali, offrirà ai visitatori un'immersione visiva nelle bellezze e nella storia di questi cammini. Un'opportunità imperdibile per scoprire il patrimonio europeo camminando.

Arezzo, 26 maggio 2025 – Mostra sui cammini nel chiostro del Duomo Prenderà il via giovedì prossimo 29 maggio, in concomitanza con la manifestazione del "Festival dei Cammini di Francesco", la mostra fotografica dei Cammini Culturali Europei presso il chiostro della Cattedrale. Evento organizzato dal Comune di Sansepolcro e curato personalmente dal presidente del consiglio comunale di Palazzo delle Laudi, Antonello Antonelli. Ogni fotografia della mostra guida il visitatore in un viaggio virtuale lungo i luoghi percorribili attraverso gli itinerari culturali. L'esposizione rappresenta le aree aderenti alla Federazione Europea dei Cammini di Santiago, di cui il Comune di Sansepolcro è parte integrante...

