Mossa Banca Generali | Il consulente è un educatore finanziario in un contesto in evoluzione; sull’OPS con Mediobanca prima la valutazione industriale

Nel contesto di un'evoluzione continua del settore finanziario, Gian Maria Mossa, Vice Presidente di Assoreti e AD di Banca Generali, sottolinea l'importanza del consulente come educatore finanziario. In un'intervista al Giornale d'Italia, Mossa mette in luce come i portafogli gestiti dai consulenti italiani abbiano ottenuto rendimenti superiori alla media nazionale, riflettendo le sfide di un'epoca caratterizzata da invecchiamento demografico e incertezze.

