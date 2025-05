Morto nell’incidente quanto dolore per la scomparsa di Samuel Bottarelli La passione per il calcio i progetti dell’estate

La tragica scomparsa di Samuel Bottarelli ha scosso la comunità di La Spezia, lasciando un vuoto incolmabile tra gli amici e i cari. Il giovane, appassionato di calcio e motociclette, stava progettando un'estate piena di avventure. Purtroppo, un incidente stradale ha spezzato i suoi sogni, e il rombo della sua moto non risuonerà più. Il "Botta" sarà sempre ricordato per il suo spirito e la sua passione per la vita.

La Spezia, 26 maggio 2025 – La motocicletta acquistata da poco e quel rombo che lo ha sempre affascinato fin da bambino. Samuel Bottarelli non era spericolato perché ben conosceva i rischi della strada. Il “Botta” oltre ai motori aveva la passione per il calcio condivisa con tanti amici che adesso lo stanno piangendo increduli di fronte alla tragedia che ha scosso la città. Fin da piccolo ha praticato la disciplina militando in diverse formazioni: dal Canaletto all’Arci Pianazze. Due estati fa aveva anche provato a entrare a far parte della formazione juniores della Tarros Sarzanese ma dopo la preparazione estiva l’esperienza non era decollata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto nell’incidente, quanto dolore per la scomparsa di Samuel Bottarelli. La passione per il calcio, i progetti dell’estate

