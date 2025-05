Morto mentre guardava la partita | Mio figlio poteva essere salvato Si indaga per omicidio colposo

La tragica morte di Milan Vujkovic, giovane marinaio di salvataggio, durante una partita di calcio ha scosso la sua famiglia e l'intera comunità. La madre Nada chiede verità e giustizia, rivolgendo le sue accuse contro la negligenza che, secondo lei, avrebbe potuto salvare la vita del figlio. Ora si indaga per omicidio colposo, nel tentativo di fare chiarezza su quanto accaduto quella notte del 6 novembre.

"Voglio verità e giustizia su mio figlio. Perché forse Milan si poteva salvare". Da quella tragica sera, Nada non si dà più pace. Nada è la madre di Milan Vujkovic, giovane marinaio di salvataggio (di origini croate, ma da tanti anni trapiantato in Romagna), che ha accusato il malore fatale il 6 novembre 2024 a casa di amici, a Bellaria, mentre guardava in tv insieme a loro la partita di Champions League tra Real Madrid e Milan. Nonostante i sanitari, contattati da uno degli amici, si fossero subito precipitati sul posto per cercare di rianimare Milan, per il bagnino 34enne purtroppo non c’era stato nulla da fare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto mentre guardava la partita: "Mio figlio poteva essere salvato". Si indaga per omicidio colposo

