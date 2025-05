morto a 91 anni carmelo puzzòlo creò le formelle di medjugorje

Sabato, a San Piero in Bagno, si è spento all'età di 91 anni Carmelo Puzzòlo, noto pittore e scultore di fama internazionale. La sua morte ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità della Valle del Savio e oltre, in quanto Puzzòlo è ricordato per le sue straordinarie opere, tra cui le celebri formelle di Medjugorje, che testimoniano il suo talento e la sua dedizione all'arte.

Si è spento sabato a San Piero in Bagno Carmelo Puzzòlo, 91 anni, pittore e scultore di fama internazionale. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio e commozione in tutta la comunità della Valle del Savio e ben oltre. Puzzòlo era artista molto conosciuto e apprezzato per le sue tante pregevoli opere, che fanno bella mostra non solo in Italia. Tra le numerose creazioni sono celebri le sue grandi formelle in bronzo della Via Crucis e dei Misteri del Rosario, che si possono ammirare lungo il percorso che porta al santuario della Madonna di Medjugorje. Formelle ricreate, poi, anche per la sua terra d’origine: quelle della Via Crucis lungo la mulattiera da S... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it