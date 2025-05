Morte Liliana Resinovich il fratello | Ho sospettato di suo marito fin dai giorni in cui Lilly era ancora solo una scomparsa

La misteriosa scomparsa di Liliana Resinovich, avvenuta a Trieste nel dicembre 2021, si trasforma in un tragico enigma. Ritrovata senza vita il 5 gennaio, la sua morte viene classificata come suicidio dalla Procura, ma la famiglia non accetta questa spiegazione. Il fratello Sergio Resinovich, nutre sospetti sul marito, avviando una dettagliata ricostruzione di eventi che si intrecciano in un giallo carico di interrogativi e colpi di scena.

Trieste, 14 dicembre 2021: Liliana Resinovich, 63 anni, sparisce nel nulla. VerrĂ ritrovata il 5 gennaio successivo, il corpo infilato in due sacchi della spazzatura. Per la Procura è un suicidio, per la famiglia no. Suo fratello Sergio Resinovich ricostruisce punto per punto un giallo «che ha dell’incredibile». E punta il dito contro il suo ex cognato, Sebastiano Visintin... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Morte Liliana Resinovich, il fratello: «Ho sospettato di suo marito fin dai giorni in cui Lilly era ancora solo una scomparsa»

