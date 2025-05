' Morte a Venezia' in scena a Bari

Lunedì 26 maggio, presso l’Auditorium Vallisa di Bari, la rassegna «Incroci» presenta una toccante interpretazione di "Morte a Venezia" da parte dell’attore Paolo Panaro. Questo evento, parte del progetto «Teatro Studio 2025» della Compagnia Diaghilev e sostenuto dalle istituzioni locali e nazionali, celebra il genio di Thomas Mann attraverso una performance che promette di incantare il pubblico.

