Mortara ladri entrano dalla finestra | rubati orologi e catenine d' oro

Un furto audace si è verificato a Mortara, dove ladri sono entrati in un'abitazione da una finestra, portando via orologi e catenine d'oro per un valore totale di 2mila euro. L'incidente, avvenuto nella mattinata di domenica 25 maggio, ha scosso la comunità, evidenziando la necessità di maggiori misure di sicurezza nelle case della zona.

Mortara (Pavia), 26 maggio 2025 - Due orologi e due catenine d'oro, per un valore complessivo stimato sui 2mila euro. E' il bottino di un furto in abitazione messo a segno nella mattinata di ieri, domenica 25 maggio, in una casa indipendente in via Parona a Mortara. Approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, i ladri si sono introdotti nell'abitazione forzando la finestra del soggiorno. Hanno quindi messo tutte le stanze a soqquadro, cercando qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato e portato via gli orologi e l'oro, non trovando invece contanti o altri oggetti di particolare valore... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mortara, ladri entrano dalla finestra: rubati orologi e catenine d'oro

