Morta la tiktoker 19enne Anna Grace Phelan per un tumore al cervello Nell’ultimo video diceva | “Non mi arrendo”

Anna Grace Phelan, una giovane tiktoker americana di 19 anni, è venuta a mancare dopo una coraggiosa battaglia contro un tumore al cervello. Nel suo ultimo video, esprimeva la sua determinazione a non arrendersi, ispirando molti con il suo spirito combattivo. La sua storia commovente ha colpito i cuori di una vasta comunità online, unendo gli utenti in un tributo alla sua resilienza e alla sua luce.

