Morta dopo l’arrampicata precipitata per 40 metri Elena era un’esperta

Repubblica di San Marino, 26 maggio 2025 – Amava la montagna. E amava le sfide. Elena Donca praticava arrampicate ed escursioni in vetta da anni. E nel 2024 aveva seguito un corso per escursionisti organizzato dalla sezione del Cai (il Club alpino italiano) di Ravenna. “Non era una sprovveduta, sapeva il fatto suo”, assicurano gli amici della 32enne morta sabato a San Marino, dov’è precipitata da un impervio sentiero volando giù, tra le rocce e la boscaglia, per oltre 40 metri. La tragedia si è consumata poco dopo le 19,30. Elena, di origini moldave ma da molti anni trapiantata in Romagna con la famiglia, era arrivata da Faenza (dove viveva col marito) a San Marino qualche ora prima con un paio di amici per compiere insieme un’arrampicata sul monte Titano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta dopo l’arrampicata, precipitata per 40 metri. “Elena era un’esperta”

