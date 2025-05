Morrone smaschera il circolino del cinema e diventa un cane

Morrone, noto per il suo ruolo nella serie "365", stupisce tutti smascherando il circolino del cinema e trasformandosi in un “cane” metaforico. La sua dichiarazione di non allineamento con il mondo radical chic ha scatenato una delegittimazione mediatica senza precedenti, sollevando interrogativi sul potere delle narrazioni e sull'industria cinematografica contemporanea. Un’uscita audace che segna una nuova era per il suo percorso artistico.

L'attore, apprezzato dal pubblico per la serie "365", nel momento in cui ha espressamente dichiarato di non essere allineato con il mondo radical chic ha subito una delegittimazione mediatica quasi senza precedenti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morrone smaschera il "circolino" del cinema e diventa un "cane"

