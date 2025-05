Morgan critica l’installazione Orinatoio Morgan nel bagno donne del Mi Ami Festival di Milano

Durante il Mi Ami Festival di Milano, un'installazione controversa ha attirato l'attenzione nel bagno delle donne: un orinatoio firmato "Morgan". Questo provocatorio elemento ha sollevato polemiche e discussioni sul suo significato e sulla sua adeguatezza, infiammando il dibattito tra i partecipanti all'evento, noto per la sua atmosfera musicale e creativa.

Durante il recente Mi Ami Festival a Milano, un'inaspettata installazione ha suscitato polemiche nel bagno delle donne. Il festival, noto per la sua vivacità musicale, ha visto apparire un orinatoio con una targhetta che porta il nome di Morgan. Tale scritta, che recita "Orinatoio Morgan – ad imperitura memoria, la comunità artistica italiana tutta", è

