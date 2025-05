Montoro finanziato il progetto di un nuovo asilo nido alla frazione S Eustachio

Montoro ha ottenuto finanziamenti per la costruzione di un nuovo asilo nido nella frazione di S. Eustachio. Grazie ai fondi del Ministero dell'Istruzione, nell'ambito del programma europeo "Futura: La Scuola per l’Italia di Domani", l'opera pubblica potrà contare su un sostegno di 1.000.000 euro, promettendo così un futuro migliore per le famiglie della comunità .

Montoro, finanziato il progetto di un nuovo asilo nido alla frazione S. Eustachio. L’opera pubblica sarĂ realizzata grazie ai fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del programma europeo “Futura: La Scuola per l’Italia di Domani”». Il progetto vede un finanziamento di 1.000.000... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montoro, finanziato il progetto di un nuovo asilo nido alla frazione S. Eustachio

Montoro, approvato e finanziato il progetto sul potenziamento della rete fognaria - Approvato e finanziato il progetto dedicato al potenziamento della rete fognaria del Comune di Montoro. La progettualità è stata inviata alla Regione Campania il 12 marzo 2025. «Il potenziamento della ... Da corriereirpinia.it

Montoro, approvato e finanziato il progetto sul potenziamento della rete fognaria - Approvato e finanziato il progetto dedicato al potenziamento della rete fognaria del Comune di Montoro. Un importante traguardo raggiunto con l’incessante e silenzioso lavoro di squadra dell ... Riporta orticalab.it

Formazione: Montoro e Summonte completano il progetto Cives - I Comuni di Montoro e Summonte esprimono la loro soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dal Vice Sindaco di Montoro Giovanni Gaeta e dall’Assessora di Summonte ... Da corriereirpinia.it