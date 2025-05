Montecarlo | Vip e Stelle del Calcio al Gran Premio più Glamour

Montecarlo, con il suo circuito iconico, si conferma come il Gran Premio più glamour del mondo automobilistico. Quest'anno, l'evento ha visto un'affluenza straordinaria di vip, tra cui numerose stelle del calcio. Fuoriclasse legati al Real Madrid, sia del presente che del passato, hanno calcato il prestigioso manto del Principato, rendendo la competizione non solo una sfida tra motori, ma anche un grande spettacolo di celebrità.

Montecarlo è uno dei circuiti iconici e uno dei Gran premi più glamour, e anche stavolta non è mancata la corsa dei vip, presenti in massa nel Principato in occasione della gara. Il calcio ha schierato una serie di fuoriclasse, molti dei quali in qualche modo legati al Real Madrid di oggi e di ieri, da Kylian Mbappè e il portiere Thibaut Courtois al grande ex Zinedine Zidane, ex anche della Juventus che ha schierato Patrice Evra ed Edgar Davids. Presente anche l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram. Lo sport francese era rappresentato anche dal judoka Teddy Riner, tre volte medaglia d'oro ai Giochi di cui è stato anche tedoforo a Parigi...