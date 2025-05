monte san giacomo divampa incendio in una abitazione muore donna di 90 anni

Una tragica notizia ha scosso Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, dove un incendio devastante ha causato la morte di una donna di 90 anni. Le fiamme, che hanno avvolto la sua abitazione all'alba, hanno reso inutile ogni tentativo di soccorso. La comunità piange una perdita incommensurabile, mentre proseguono le indagini per comprendere l'origine del rogo.

