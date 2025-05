Monte San Giacomo anziana muore nell’incendio della sua abitazione

Un tragico incendio ha stravolto questa mattina la quiete di Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, dove una donna di 90 anni ha perso la vita. Le fiamme, divampate all'alba nella sua abitazione, si sono propagate rapidamente, impedendo qualsiasi possibilità di salvezza. La comunità è scossa dalla notizia di questa devastante perdita.

MONTE SAN GIACOMO (SA), 26 MAGGIO 2025 – Una donna di 90 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato all’alba all’interno della sua abitazione a Monte San Giacomo, in provincia di Salerno. La tragedia si è consumata in pochi minuti: le fiamme improvvise non le hanno lasciato scampo. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sola in casa al momento del rogo ed è deceduta per le esalazioni di fumo sprigionatesi rapidamente all’interno dell’abitazione. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme, ma per l’anziana era ormai troppo tardi... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Monte San Giacomo, anziana muore nell’incendio della sua abitazione

