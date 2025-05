Monte dei Paschi | Lovaglio apre a possibili fusioni con Banco Bpm

Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, ha aperto alla possibilità di fusioni con Banco BPM, sottolineando che un'operazione congiunta potrebbe rappresentare un passo significativo verso una sinergia più ampia. Le dichiarazioni arrivano in un contesto di valutazione strategica, in vista di opportunità legate all'offerta su Mediobanca.

"In prospettiva credo che un'operazione come la nostra possa essere una premessa per un'operazione più grande". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, interpellato in merito a una possibile operazione con Banco Bpm, qualora l'offerta su Mediobanca andasse a buon fine al 129o Consiglio nazionale della Fabi in corso a Milano. "La mia personale visione è che la fase di consolidamento continuerà", ha continuato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monte dei Paschi: Lovaglio apre a possibili fusioni con Banco Bpm

