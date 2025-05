Monte dei Paschi di Siena | Possibile operazione con Banco Bpm dice Lovaglio

L'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, ha commentato la possibilità di un'operazione con Banco BPM, suggerendo che tale mossa potrebbe aprire la strada a un'iniziativa ancora più ambiziosa. La dichiarazione arriva in un contesto di riflessione sulle strategie future della banca, in particolare riguardo all'offerta su Mediobanca, accendendo l'interesse su potenziali fusioni nel settore bancario.

"In prospettiva credo che un'operazione come la nostra possa essere una premessa per un'operazione più grande". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, interpellato in merito a una possibile operazione con Banco Bpm, qualora l'offerta su Mediobanca andasse a buon fine al 129o Consiglio nazionale della Fabi in corso a Milano. "La mia personale visione è che la fase di consolidamento continuerà", ha continuato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monte dei Paschi di Siena: Possibile operazione con Banco Bpm, dice Lovaglio

