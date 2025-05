Monica Bellucci mamma orgogliosa | la foto inedita con la figlia Leonie Cassel

Monica Bellucci celebra la festa della mamma con una dolce dedica alle sue figlie Léonie e Deva, scrivendo: «Siete il sole della mia vita». L’attrice condivide due foto emozionanti, tra cui un’inedita immagine della sua secondogenita Léonie, che ha appena compiuto 15 anni. Un momento di condivisione che mette in luce l’amore profondo tra madre e figlie.

« Léonie, Deva, siete il sole della mia vita». Così Monica Bellucci ha voluto celebrare la festa della mamma, con una tenera dedica alle figlie e due foto che le ritraggono al suo fianco. Regalando così uno scatto inedito di Léonie Cassel, la sua figlia più piccola, che ha da poco compiuto 15 anni. Le tenere foto di Monica Bellucci con Deva e Léonie Cassel. Le foto sono state condivise il 25 maggio, giorno in cui la Francia celebra le mamme, e ritraggono una giovanissima Léonie e una Deva già più grande. Di Deva oggi si sa parecchio: dalla madre e dal padre, Vincent Cassel, ha ereditato la bellezza e il talento, tanto da essere oggi una delle modelle e attrici più ammirate della sua generazione... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Monica Bellucci mamma orgogliosa: la foto inedita con la figlia Leonie Cassel

