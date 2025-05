Moni Ovadia attaccato da vignettista Renato Santin | OvOdio lo scrittore pro a cartelli dei commercianti vietato ingresso ai sionisti

Moni Ovadia, scrittore ebreo di origine bulgara, si trova al centro di una polemica dopo aver espresso il suo dissenso nei confronti della confusione tra identità ebraica e sionismo. Criticando le politiche israeliane e l'oppressione associata al sionismo, Ovadia ha attirato l'attenzione del vignettista Renato Santin, il quale lo ha attaccato per la sua posizione, riaccendendo il dibattito su questi temi delicati.

Ovadia distingue tra l'identità ebraica e le politiche del governo israeliano, sottolineando come il sionismo sia diventato per molti sinonimo di oppressione Moni Ovadia, scrittore ebreo di origine bulgara, è stato attaccato dal vignettista Renato Santin per la decisione di "schierarsi" a favore dei cartelli dei commercianti "vietato ingresso ai sionisti".

